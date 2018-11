Nacque a Foggia lo staff che Marino ha portato anche alla Spezia

Mezzini secondo e Senatore per i portieri, un rapporto quasi ventennale ormai.

La Spezia - Un filo rosso unisce il Pasquale Marino che per la prima volta lasciava la sua Sicilia per approdare al Foggia e il Pasquale Marino che ha preso in mano lo Spezia dalla scorsa estate. Più di quindici anni di collaborazione ormai con il suo secondo Massimo Mezzini e quasi altrettanti con il preparatore dei portieri Catello Senatore sono il metro della continuità, la formula esportata da nord a sud, dalla C2 all'Europa League in questi anni.

Un team che è nato proprio in Puglia nella stagione 2002/03. Mezzini arrivò insieme a Marino allo Zaccheria e da allora le loro strade non si sono più divise. Senatore era invece già nel Foggia e dopo quei due anni a conduzione mariniana avrebbe ritrovato il mister nel 2007 a Udine. Lì dove già giocava Totò Di Natale, che da quest'anno è a sua volta parte dello staff.