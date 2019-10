NUMERI IMPIETOSI, IL FATTORE PICCO NON ESISTE PIU'

La Spezia - SPEZIA-BENEVENTO 0-1

Marcatore: 42'st Tello



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Vignali, Marchizza, Capradossi (38'pt Terzi), Bastoni (27'st Ramos); Bartolomei, Ricci M., Maggiore; Ricci F. (13'st Bidaoui), Gyasi, Ragusa. All. Krapikas, Desjardins, Mora, Delano, Gudjohnsen, Ferrer, Bidaoui, Benedetti, Erlic, Buffonge. All. Vincenzo Italiano.



BENEVENTO (4-4-2)

Montipò; Maggio, Caldirola, Antei, Letizia; Kragl (28'st Tello), Hatemaj, Viola, Improta (1'st Armenteros); Coda, Insigne. Al.. Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Tuia, Abdallah, Gyamfi, Di Serio, Vokic. All. Filippo Inzaghi.



Arbitro: Valerio Marini di Roma 1

Collaboratori: Salvatore Affatato di Vco e Riccardo Annaloro di Collegno

Iv Uomo: Daniel Amabile

Ammoniti: Maggio, Bastoni, Maggiore

Espulso: 46'st Maggio

Recupero: 3'(pt), 5'(st)

Spettatori: 3748 abbonati + 1239 paganti

Incasso partita: 10.845



PRE-PARTITA

14.50 - Non si può dire che, indipendentemente dalle dichiarazioni di circostanza, Vincenzo Italiano non si giochi davvero tanto del suo futuro sulla panchina aquilotta. Contro il Benevento di Pippo Inzaghi decide di affidarsi ad un undici inedito, orfano innanzitutto di capitan Terzi e Luca Mora, due colonne portanti della squadra allenata l'anno scorso da Marino. Spazio dunque a Marchizza e Maggiore, con Ragusa e Federico Ricci esterni alti, ai lati di Gyasi. Il Benevento si presenta con un undici di tutto rispetto, malgrado le assenze di Sau e Volta: a guardarlo bene è uno squadrone quello giallorosso, quest'oggi in campo con un azzurro Napoli che lascia piuttosto attoniti.



PRIMO TEMPO

La cifra tecnica, quella agonistica, quella ambientale. Spezia-Benevento più che una partita di calcio è un caledoscopio di informazioni, quelle che serviranno al club per capire da quale malattia è affetta questa rosa, al di là delle croniche mancanze d'organico. Se prima dell'inizio di questo campionato, si parlava piuttosto superficialmente di "migliorare il risultato dell'anno scorso", quello che si chiede oggi è una reazione credibile e, di qui in poi, una serie di risultati pieni che ci portino alla fine del girone d'andata con una ventina di punti, magari anche qualcosa di più. Rimane il dubbio di come vincerle le partite, visto che Galabinov sarà out ancora per parecchio, e non c'è un sostituto di ruolo con cui costruire il gioco immaginato per il bulgaro. Si chiede a questa squadra di gettare il famoso cuore oltre l'ostacolo a cominciare da oggi: l'inizio della partita è molto equilibrato, il possesso è roba beneventana, i bianchi si affidano soprattutto all'estro di Antonino Ragusa mentre Gyasi porta il pressing molto alto, giusto per non permettere a Viola un gioco facile, ideale per due attaccanti veloci ed esplosivi

come Coda e Insigne.



Una mezz'ora di equilibrio: Benevento sornione, Spezia preoccupato.

Un primo quarto d'ora di studio, un giallo a testa, e la prima congettura che ci permettiamo: Italiano ripropone un 4-3-3 dove il raggio d'azione dei terzini è molto più circoscritto, questa squadra finora ha subito troppi gol per continuare nel solito modo. Inzaghi ordina un pressing alto sui portatori di palla, strumento di pressione mentale contro una squadra che non è e non potrebbe essere serena. I break di Maggiore sono folate di vento, la personalità di Scuffet una condizione imprescindibile se vuoi guarire, ma è sugli esterni che si fa parecchia fatica: c'è poca qualità, quella che ti fa saltare l'uomo o invitare un compagno al triangolo. Ci si schiaccia molto, c'è anche paura di sbagliare la misura e magari regalare ripartenze ad un avversario che sa fare malissimo, se gliene lasci la minima possibilità. Al 28' Gyasi spreca un principio di contropiede quando invece di allargare, cerca un filtrante fuorigiri per Ragusa. Decisamente più interessante la verticalizzazione di Matteo Ricci che ha una sola pecca: il dosaggio della forza, altrimenti Ragusa si sarebbe presentato in solitudine davanti a Montipò. Ci ripetiamo, non è una questione di applicazione.



Capradossi infortunato, tocca a Terzi. Nessuna conclusione.

Una mezz'ora può bastare per togliersi dalla schiena i brividi dell'insicurezza, anche se non è facile. Il 4-4-2 del Benevento è quadrato e non è facile guadagnare spazi e metri, Inzaghi ha ormai conosciuto la B e coi suoi deve aver predicato calma e prudenza per poi colpire nel momento giusto. Il fatto è che per quanto riguarda gli aquilotti, sugli esterni c'è poca ciccia, qualcosa può accadere nel mezzo, visto che Gyasi ha limiti, diversi, ma non quello della fisicità e della partecipazione all'azione. Federico Ricci gioca troppo da solo, così la sua qualità evapora sugli stinchi dell'esperto Letizia. Nel finale di primo tempo, peraltro avaro di divertimenti e conclusioni, ad uscire dal guscio è soprattutto Paolo Bartolomei che in un paio di occasioni vorrebbe tirare fuori l'artiglieria ma non trova altro che muri trumpiani davanti. Al 38' finisce la partita di un Elio Capradossi che non era andato affatto male contro un attacco importante: su una giocata personale di Coda, il difensore aquilotto cade a terra, tradito forse da un fastidio muscolare. Tocca a capitan Terzi affiancare Marchizza.



SECONDO TEMPO

Un Benevento in verità piuttosto velleitario, prova a cambiare qualcosa: il secondo tempo riprende infatti con Armenteros in campo al posto di uno spento Improta. L'equilibrio persiste, Aquile e Streghe si neutralizzano vicendevolmente ma al 7' Bartolomei riesce a superare in bello stile la marcatura e a volare sulla sinistra: l'ex Cittadella porta a spasso la palla per una trentina di metri, aspetta l'inserimento di un compagno (che non c'è), per poi scaricare un destro non memorabile, buono soltanto a scaldare i guantoni di Montipò. A conti fatti è il primo tiro in porta dello Spezia. La gara sembra infiammarsi d'un tratto, dopo tanto controllato torpore: tre minuti dopo la conclusione di Bartolomei, è Bastoni a togliere dal sacco un pallone velenoso futtuante nell'area piccola, poi, sul cambio di fronte, Gyasi ha la palla del vantaggio ma il suo destro a rientrare, diretto probabilmente nell'angolo, trova il corpo decisivo di un provvidenziale Antei. La gara di Federico Ricci, che oggi non ne indovina una, finisce al minuto 13: Italiano vuole vedere i progressi di Bidaoui.



Antei salva il Benevento, lo Spezia mastica amaro.

E' assolutamente colossale la giocata di Bartolomei, il migliore dei bianchi, che al 16' radiocomanda una verticale che sorprende la difesa beneventana e porta il velocissimo Ragusa in area di rigore: l'ex veronese non calcia in porta, ma decide di servire al centro Bidaoui, abile ad addomesticare una palla non scontata, ad evitare il ritorno di Kragl e scaricare un destro che Montipò neutralizza. Sembra fatta perché la palla finisce sui piedi di Gyasi che ad un metro dalla porta si getta in scivolata per concretizzare il tap-in trovando però Antei che gli devia la conclusione: la sfera s'impenna, il Picco si dispera. Il Benevento tramonta sempre che sia mai veramente sorto, Inzaghi toglie Kragl per inserire Tello, mentre lo Spezia sembra aver esaurito la spinta che aveva caratterizzato la prima parte del secondo tempo. Anche Bastoni uscirà, forse a causa di un colpo alla testa che lo intontisce e che dà una chance a Ramos.



Tello uccella uno Scuffet che rimane colpevolmente a metà strada.

Un quarto d'ora finale per provare a vincere, ma guai a perdere le posizioni: il Benevento si dimostra pericoloso soltanto su alcune mischie e protesta per un paio di gol annullati per fuorigioco però palesi e incontestabili. Non è che abbia fatto questa gran figura la squadra campana, malgrado un undici importante per la categoria. La serpentina di Bidaoui al 34' è un cioccolatino fondente, peccato che dopo aver lasciato sul posto il vecchio Maggio, non troverà lo scarico decisivo perchè la difesa del Benevento ci mette una pezza proprio su quell'ultimo passaggio. Con i chiari di luna che viviamo, lo 0-0 non sarebbe da buttare ma al 42' il Benevento punisce la prima e unica sbavatura difensiva di giornata: su una palla sventagliata nel mezzo da Tuia, Tello surclassa Vignali e supera alla perfezione uno Scuffet che esce timidamente e malamente, rimanendo a metà strada. Una doccia gelata, immeritata quanto volete ma ogni settimana è una sconfitta e nel calcio contano i numeri, non i discorsi. I numeri e le decisioni, perché la classifica non lascia molto da parlare e da giustificare.