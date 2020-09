GALABINOV NON SBAGLIA, GRANDE ASSIST DI GYASI

La Spezia - UDINESE-SPEZIA 0-1

Marcatore: 30'pt Galabinov



UDINESE (3-5-2)

Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. A disp. Gasparini, Andrade, Proedl, Owejan, Battistella, Micin, Nestorovski, Forestieri, Matos. All. Luca Gotti



SPEZIA (4-3-3)

Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. A disp. Krapikas, Rafael, Marchizza, Mora, Sala, Agoume, Bartolomei, Farias, Pobega, Erlic, Agudeglo, Piccoli. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)

Assistenti: Filippo Valeriani (Ravenna), Thomas Ruggieri (Pescara)

Quarto ufficiale: Davide Chiffi (Padova)

VAR Gianluca Pairetto (Bologna), AVAR Giorgio Peretti (Verona)

Ammoniti: Terzi



PRE-PARTITA

17.52 - Ai microfoni di Sky, direttamente dal rettangolo verde del Friuli, Mauro Meluso non ha dato indicazioni sull'attaccante che arriverà allo Spezia prima (o dopo?) della fine del calciomercato ma ha chiarito che questo Spezia dovrà stringere i denti fino alla sosta, fondamentale per mister Italiano che in quella manciata di giorni di fermo per le nazionali, cercherà di assemblare una truppa di tanti nuovi giocatori, arrivati giorno dopo giorno in un mese di lavoro senza sosta.



17.57 - Rispetto all'esordio contro il Sassuolo sono soltanto cinque sono i superstiti almeno nell'undici di partenza: il portiere Zoet, il terzino Ramos, il regista Matteo Ricci, gli attaccanti Galabinov e Gyasi. Titolari oggi e soltanto subentrati a Cesena i difensori Ferrer e Chabot, il mediano Deiola, mentre per capitan Terzi e Maggiore (prima volta in serie A per lo spezzino), vecchie conoscenze ma squalificati alla prima, e Verde, arrivato da due giorni, saranno i primi minuti con la maglia bianca, inedito assoluto per l'ex Aek. Spezia con la divisa azzurro turchese, padroni di casa con la tradizionale prima maglia un po' bianca e un po' nera.



PRIMO TEMPO

Schizzare in piedi dopo 87'', con gli occhi strabuzzati per una biglia meravigliosa che Matteo Ricci spedisce a fil di palo usando l'educazione più che la potenza. Meravigliarsi per il primo vantaggio assoluto nella massima serie e sentirsi più o meno come si sentiva domenica al "Manuzzi" Ciccio Caputo. Un'esultanza quella dello Spezia e dei suoi tifosi incollati davanti agli schermi, letteralmente congelata dalla tecnologia che, è proprio il caso di dirlo, una volta dà e altre volte può togliere, anche psicologicamente, Ma tant'è, nemmeno le mille telecamere di Sky, riescono a togliere ogni ragionevole dubbio sulla sostanza della decisione ma l'occhio artificiale pare pizzicare capitan Terzi al di là dell'ultimo difensore bianconero. Peccato certo, ma bisognerà farci l'abitudine perchè il Var accompagnerà i commenti di stampa e tifosi per tutto l'anno, a volte rincuorando a volte facendo arrabbiare. Quella che doveva essere la premessa in fin dei conti è già cronaca ma va detto per chi temeva il contraccolpo mentale da gol annullato non sembra farsi largo nei cervelletti degli aquilotti, vestiti quest'oggi di azzurro turchese e desiderosi di proporre calcio partendo da dietro come Italiano insegna.



Spezia a suo agio, l'Udinese aspetta. Maggiore e una giocata da applausi.

Quella conclusione vincente insieme al buon rendimento nella partita d'esordio regala a Ricci una certa solidità nell'agire: lo sceneggiatore capitolino fa ben girare i suoi tanto che per scelta l'Udinese sembra voler attendere l'avversario, preferendo la profondità: le consegne di Gotti sembrano queste. Al 17' la prima splendida giocata personale di Maggiore che vola via sulla mancina e una volta giunto sul fondo alza la testa per servire Verde sul secondo palo: la sua spaccata non è irresistibile come la giocata del compagno. Non permette agli avversari la giocata ragionata, aggredendo i portatori di palla per indurli in errore e, soprattutto, giocare la palla in maniera identitaria. Primo brivido per lo Spezia al 23' su un guizzo di Samir che si prende lo spazio per scodellare un cross al centro su cui Zoet non è impeccabile: la palla rimane lì ma Okaka non è abbastanza svelto ad avventarsi e la difesa aquilotta allontana. L'esperta zampa di Terzi argina al 26' il sinistro di Lasagna dalla lunga distanza che segnerà un minuto dopo ma in evidente posizione di fuorigioco.





Una gara che rimane in equilibrio, di certo non proprio spettacolare ma discretamente combattuta: nonostante si arrivato ieri l'altro, sulla corsia destra si muove molto bene Daniele Verde, prezioso anche quando c'è da venire incontro e accorciare i reparti. Poi arriva l'episodio che le cambia i connotati: Gyasi lavora alla perfezione una palla sull'out sinistro e confeziona un cross al bacio su cui Galabinov si avventa, schiacciando imparabilmente alla destra di Musso, preso in controtempo con una zuccata ad incrociare. Anche stavolta l'azione passa al vaglio del Var per controllare la posizione dell'italo-ghanese ma bastano pochi secondi per la sentenza: è tutto buono e per Galabinov è il secondo sigillo in due gare. Una rete che esalta gli ospiti e non sembra produrre grandi sbalzi in casa Udinese: i ritmi si fanno più alti ed arriva pure qualche giocata di discreta fattura.