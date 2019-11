Mussolini interruppe Pisa-Spezia in un'Italia sempre più isolata

La Spezia - Ottantacinque anni di sfide sotto la Torre per lo Spezia. Quella di sabato sarà la numero 31 a Pisa per gli aquilotti, la tredicesima in serie B. Score di sette vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte; dagli anni Trenta ad oggi giocata in pratica in ogni decennio. Primo successo che reca la data del 1° novembre 1936, in un giorno in cui Benito Mussolini inclinò il piano verso il precipizio della Seconda Guerra Mondiale con un discorso rimasto tristemente famoso. Quel Pisa-Spezia fu interrotto nel secondo tempo per diffondere le parole del dittatore attraverso l'impianto del Campo del Littorio (così si chiamava l'Arena Garibaldi). Coniò il termine "direttrice Roma-Berlino", annunciò la "pace armata" con la Società delle Nazioni e invocò "un popolo virile che realizza nei suoi confini la sua sicurezza collettiva". Il successo aquilotto fu firmato da Luciano Benassi: in campo andarono Baratti, Farina, Santillo, Curotto, Cattaneo, Venturini, Calzolai, Benassi, Bermone, Michelini e Zuliani. Allenatore lo sfortunato Guido Gianfardoni, vinto da un male pochi anni dopo.

Epoca migliore per i bianchi l'inizio degli anni Settanta con tre vittorie di fila. Nel 1972 quella più squillante: 0-3 per i ragazzi di Gianni Corelli con Brustenga, Bonanni, Zignego, Giulietti, Motto, Callioni, Facchinetti, Morosini, Biloni, Console e Rossi (62' Poletto) in campo. E' anche la vittoria più corposa ottenuta dagli ospiti. Curiosamente, il più rotondo successo di casa fu propiziato proprio da uno spezzino. Il 2 gennaio 1949 il Pisa vince 5-0 con tripletta del fezzanese Sergio Vergazzola che era arrivato proprio dallo Spezia. Negli ultimi anni da ricorda il 2-3 del 2004 in serie C1 con la doppietta di Coti e la rete di Guidetti per marca spezzina. In campo per Marco Alessandrini andarono Rubini, Corradi, Bruni, Bordin, Rizzo, Anaclerio (32’ st Napolitano), Tricarico, Matteassi (43’st Lizzori), Coti, Ligori (27’st Alessi) e Guidetti.