Musetti, colpo sotto le gambe e semifinale agli Australian Open

Continua la crescita del ragazzo cresciuto al Tennis Spezia.

La Spezia - Lorenzo Musetti, tennista apuano cresciuto al Tennis Spezia sotto la guida di Simone Tartarini, è in semifinale nel torneo junior degli Australian Open. Un risultato raggiunto anche con lo spettacolo: infatti, nel corso dei quarti di finale, giocati e vinti per 2-0 (7-6, 7-5) contro lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona, il giovane ha messo a segno un colpo che ha letteralmente incantato Melbourne: un punto ottenuto con un pallonetto in "tweener", ovvero un colpo "sotto gamba".

Insomma, Musetti continua a sorprendere dopo la finale giocata negli Us Open e il quarto posto nel ranking mondiale raggiunto pochi giorni fa. La semifinale in Australia si giocherà domani, venerdì mattina alle 5 (ora italiana) e per Musetti sarà un "derby" dal momento che si troverà ad affrontare un altro italiano: Giulio Zeppieri.



Che colpo Musetti!