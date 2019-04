Museo del ciclismo all'Arcimboldo, a un passo da Montagna e Picco

La Spezia - Nascerà alla Spezia un Museo del Ciclismo. Il progetto è stato deliberato dalla Giunta Peracchini su proposta del Sindaco che ha nelle linee del suo mandato proprio la valorizzazioni di iniziative volte alla promozione dello sport. Ad occuparsene sarà l’associazione sportiva Lorelì ASD che da oltre 27 anni porta avanti l’attività sportiva nell’ambito del ciclismo. Nel corso degli anni ha realizzato, infatti, manifestazioni di grande interesse e di rilievo nazionale. Ma non solo. L’associazione infatti ha moltissimi cimeli e trofei quali ad esempio 250 maglie appartenute a noti ciclisti: campioni del Mondo, Campioni nazionali, vincitori di Giro e Tour e altre manifestazioni internazionali, alcune biciclette tra le quali un prototipo equipaggiata con un primordiale sistema di cambio rapporti datato 1937, moltissime pubblicazioni, foto e materiali video che rappresentano un notevole materiale che potrebbe essere esposto e messo a disposizione di tutti.



“Il museo del ciclismo trova casa in città – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Questa mattina abbiamo concesso oltre cento metri quadri dell’Arcimboldo a Pegazzano quali sede del nuovo museo del ciclismo spezzino. La nostra intenzione è stata quella di rendere il più fruibile possibile per la cittadinanza uno spazio specifico dedicato al ciclismo perché questo sport ha avuto, nella nostra città, una storia importante che è bene sia riconosciuta e conosciuta a partire anche dai più giovani. La cultura sportiva è importante da promuovere e valorizzare soprattutto quando questa riflette una passione storica della città”



La sede dell’Arcimboldo non è stata scelta a caso. "Il progetto infatti può significare un accrescimento del percorso museale spezzino nell’ambito della valorizzazione di elementi afferenti la cultura dello sport ed in un’area cittadini naturalmente vocata ad essere polo di attrazione di iniziative ed eventi sportivi, vista la presenza di impianti sportivi quali lo Stadio Picco, il Centro Sportivo Montagna ma anche la piscina Mori", spiegano da Palazzo civico.