Muscarà e Bottari, i bagnini spezzini sono da medaglia d'oro

La Spezia - Ottimi risultati hanno ottenuto gli atleti della Federazione Italiana Nuoto della Spezia al I° Memorial “Fabio Gardella” di nuoto per salvamento, che si è svolto nell'impianto natatorio di Genova Sturla, manifestazione aperta a tutte le categorie agonisti, master e amatori. La sezione della FIN Spezia era rappresenta dall'assistente bagnanti Carmelo Bottari (M35) e dal maestro di salvamento Franco Muscarà (M50) che hanno ottenuto due medaglie d'oro nelle rispettive categorie primeggiando in tutte le cinque prove di salvamento, totalizzando rispettivamente 100 e 98 punti nelle seguenti specialità:



C. Bottari: 100mt Ostacoli: 1° cl. con 1'12''.3; 50mt Trasporto Manichino: 1° cl. con 44''.3;

50mt Trasporto Manichino con Pinne: 1° cl. con 36''.2; 50mt Pinne e Torpedo: 1° cl. con 41''.4 e 100mt SuperLifeSaver: 1° cl. con 1'47''.8.

F. Muscarà: 100mt Ostacoli: 1° cl. con 1'.15''.4; 50mt Trasporto Manichino: 1° cl. con 43''.8; 50mt Trasporto Manichino con Pinne: 3° cl. con 39''.7; 50mt Pinne e Torpedo: 1° cl. con 40''.5 e 100mt SuperLifeSaver: 1° cl. con 1'37''.2.



La Federazione Italiana Nuoto la Spezia, oltre a promuovere il nuoto per salvamento, aperto a tutti senza limiti di età, organizza anche corsi per rilascio brevetti internazionali di ''Bagnino” FIN -ILS (International Life Saving).



