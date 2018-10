Murilo sospeso, multa a Lucarelli, Crimi va in diffida

La Spezia - Per la manata al volto rifilata a Crimi nel finale di Livorno-Spezia, l'attaccante toscano Murilo starà fermo due giornate. Peggio è andata a Schiavi della Salernitana, sospeso per quattro turni "per essersi, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro con atteggiamento minaccioso indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto, che lo faceva arretrare di due passi". Tornerà per giocare contro lo Spezia a novembre. Il giudice sportivo ha squalificato anche il suo allenatore Colantuono per un turno, mentre a Cristiano Lucarelli multa da 5mila euro "per avere, al 25° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale e ritardato, all'atto del consequenziale allontanamento, l'uscita dallo stesso per circa un minuto; successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva all'Arbitro un'espressione irrispettosa". Infine 3mila euro ancora al Livorno per quattro petardi esplosi in campo. Crimi va in diffida.