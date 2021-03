Multa a Diego Farias per quella caduta in area del Cagliari

La Spezia - Dawidowicz del Verona, Ibanez e Villar della Roma, Pezzella del Parma, Palacio del Bologna , Koulibaly del Napoli e Petriccione del Crotone. Sono gli squalificati del giudice sportivo di serie A dopo la 28esima giornata. Multa da 10mila euro per Arslan dell'Udinese per aver colpito un addetto alla sicurezza del Milan durante un confronto nel tunnel degli spogliatoi. Multa anche a Farias, 2mila euro, per quella che Mariani ha ritenuto una simulazione nell'area del Cagliari. Secondo giallo per Vincenzo Italiano.