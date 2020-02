Mulattieri Creations Valdimagra spietata a Pontedecimo

La Spezia - SPAZIO SPORT GE–MULATTIERI CREATIONS 0-3

Set: 22-25 / 12-25 / 18-25.



SPAZIO SPORT GENOVA: Lentini, Barbone, Beshiri, Bisio, Facco, Gianni, Lombardo, Nebbia, Pognani, Torrigino, Tarallo libero; n.e. Gianni, Nebbia, Barbucci.



MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Zaccaria, Orsini, Argellati, De Lucchi, Conti, Calcagnini, Bottaini D., Chiocca, Grossi, Briozzo libero.



ARBITRI: Pons e Pezzi.



Tre a zero che non lascia spazio a discussioni, come in fondo era nei pronostici, quello che (a Pontedecimo) la Mulattieri Creations Valdimagra infligge a domicilio allo Spazio Sport Genova “fanalino di coda” nel campionato di Serie C ligure maschile.

Questi poi gli altri risultati in quella che era la 14.a giornata: Bertoni Futura-Admo L. 2-3, Colombiera Project-Avis Finale 3-1, Colombo-Tre Stelle Villaggio 3-0, S. Antonio Spazio-Spinnaker A. 2-3, Sabazia Ecosavona Vado-Acli S. Sabina 1-3.

Consegue una classifica che recita…Admo Lavagna punti 38, Colombo Genova 35, Ecosavona Sabazia Vado Ligure 32, Spinnaker Albisola 27, Acli Santa Sabina Ge e Spazio San Antonio 22, Mulattieri Creations e Avis Finale Ligure 18, Futura Bertoni Ceparana 16, Colombiera Project 15, 3 Stelle Villaggio 2, Sport Spazio Genova 1.

Infine ecco le partite in programma nel prossimo turno; Acli S. Sabina Ge-Bertoni Futura C., Admo-Sport Spazio Genova, Avis Finale L.-Colombo Ge, Mulattieri-Spazio S. Antonio Ge, Spinnaker A.-Sabazia Ecosavona Vado L. e 3 Stelle V.-Colombiera P.