Muay Thai, oltre l'arte marziale

La Spezia - Muay Thai non è solo l’arte marziale thailandese, nota come "l'arte delle otto armi" o "la scienza degli otto arti" in quanto consente ai due contendenti che si sfidano di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate,

quindi otto parti del corpo utilizzate come punti di contatto, ma in essa si racchiude anche una profonda radice spirituale e culturale che va oltre l’arte marziale e lo sport. Praticare Muay Thai significa anche sapere comprendere e onorare ciò che è la cultura thailandese. A conclusione della stagione sportiva 2019-2020, gli istruttori della "Muay Thai Piccioli La Spezia", Nicola Piccioli e Fabio Luminiello, hanno consegnato ai loro atleti il "Kruang Ruang": si tratta di un bracciale di corda intrecciata, confezi onato a mano dagli istruttori che si porta su entrambe le braccia. La tradizione thailandese vuole che questo amuleto, legato all'attaccatura del bicipite, venga dato al Thai boxer prima di iniziare la sua carriera pugilistica per creare un legame indissolubile fra l'allievo e l'insegnante.



Dal prossimo anno, a fine stagione sportiva, verrà consegnato ad ogni atleta il “Prajied”, bracciale che identifica il grado di abilità dell'atleta nella pratica del Muay Thai e che prende il nome di “khan”. Spesso viene confuso con il Kruang Ruang, la differenza è che il Kruang Ruang viene fatto dal proprio insegante e assume un significato molto importante nella vita del combattente, mentre il Praji ed non ha nessun significato mistico-religioso e può essere fatto dall'allievo stesso, inoltre il Prajied cambia la propria colorazione in base al khan di appartenenza. Nella scuola spezzina di boxe thailandese, oltre ad insegnare le tecniche di combattimento e sviluppare le abilità degli atleti, gli istruttori aiutano i praticanti a credere in se stessi attraverso la dedizione, l'impegno e la passione. Il corso si tiene nella palestra Gold Gym della Spezia in Via Gramsci 52 e continua per tutta l'estate con cadenza trisettimanale.