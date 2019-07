Mozzachiodi, partenza in salita ma che rimonta!

La Spezia - Tutto esaurito nel weekend appena trascorso in quel di Franciacorta, per il quarto round dei trofei "Wheelup Motoestate". Due giorni ricchi di emozioni, soprattutto nella classe Race Attack 1000, griglia piena con trenta piloti iscritti e che vede impegnato anche il pilota spezzino Manuel Mozzachiodi che ci ha abituato a bellissime gare nonostante sia il primo anno nella nuova categoria 1000cc. Per Manuel alcuni problemi ed errori di setup alla sua bmw durante le qualifiche lo hanno visto partire solamente in decima posizione.



Nelle gara, spenti i semafori, grandi rimonte che vedono Mozzachiodi transitare sotto la bandiera a scacchi 4° in gara 1 e 6° in gara 2, confermandosi sempre nella top-ten. “Un altro week end partito in salita, il team ed io abbiamo faticato tanto a trovare un buon setup in questa pista, ma dopo molte prove finalmente abbiamo trovato un buon compromesso che mi ha permesso di lottare ancora una volta con i primi. Sono felice che gara dopo gara ci stiamo dimostrando molto competitivi". Vittoria per Fontana, secondo D’Ambrosio e terzo Bonvicini. Roberto Costa, l'altro pilota spezzino presente alla manifestazione conclude nelle retrovie, 28º.

Dopo il bellissimo weekend di Franciacorta, il Motoestate va in vacanza e si prepara all’ultimo appuntamento di Varano, in programma il 14 e 15 settembre, con gara doppia per le classi 600 e 1000 Motoestate.