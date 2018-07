Motoestate, la stella di Manuel Mozzachiodi brilla

La Spezia - I Trofei Motoestate hanno regalato spettacolo sul tracciato Daniele Bonara a Castrezzato, in Franciacorta , durante il 4º Round di campionato svoltosi nello scorso week end.

Griglie piene e numerosi piloti al via nelle varie categorie hanno animato il pubblico presente.

Da sottolineare l’ottima prestazione del pilota spezzino Manuel Mozzachiodi, protagonista nella categoria 600 Race Attack che sale ancora una volta sul gradino più alto del podio precedendo Liberini e Costa.

Con questo ultimo risultato di gran livello, il pilota del Team Rosso e Nero che ormai ci ha abituato a performance di spessore, conquista la Vittoria del Campionato Race Attack 600 Assoluto e si laurea Campione 2018 con un round di anticipo, distaccando di 89 punti in classifica generale Luca Maggio e 92 Danilo Gueli.







“Sono davvero felice di aver raggiunto questo risultato, mi sono dimostrato competivo fin da inizio campionato e sapevo di poter fare bene.



Presentarsi all ultima gara della stagione a Varano, davanti al pubblico di casa, avendo gia conquistato il titolo per me è una soddisfazione enorme”

Ultimo appuntamento stagionale a Varano de Melegari (PR) sul curcuito Riccardo Paletti il 7 e 8 Settembre.



Il pilota e il team in una nota ringraziano tutto lo staff del del Guzzi Cafè Racing Team e gli sponsor: La Spezia Yachting Service, Gelateria Tutto Gelato, Autotrasporti Levante, Konig Kebab Dogan, Magazzino del Motociclo, Distributore Eni Piazza Boito e Bardahl Italia.