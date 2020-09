Motoestate, a Varano c'è anche Manuel Mozzachiodi

La Spezia - Weekend ricco di pathos quello vissuto a Varano per il secondo round dei Trofei MP Dynasty Exhaust Motoestate

Gare spettacolari, tanti piloti in evidenza nelle diverse categorie al via scattate alle ore 11 per poi concludersi nel tardo pomeriggio della domenica. Presente all'evento come consuetudine lo spezzino Manuel Mozzachiodi nella top class, unico pilota in pista nella 1000 Open con gomme Dunlop intagliate, stacca un buon passo gara e vince la classifica dedicata alla STK1000 mentre in quella generale arriva 7º, preceduto dal veterano Boccelli, D’Ambrosio e Cristini.

Vince Bartolini seguito da Malfatto e Perri. Fuori per problemi tecnici Brugnone. “Sono felice del risultato anche se continuo ad avere problemi con queste gomme. Già dalla prossima gara potrei cambiare e passare a gomme slick, anche in previsione del prossimo anno. Ho molti progetti, mi piacerebbe approdare in Coppa Italia, vedremo quale sará il mio budget per il 2021. Colgo l occasione per ringrazia Asd Team Rosso e Nero e AK Team Asd, inoltre tutti gli sponsor e i partner tecnici tra cui in evidenza Gelateria Tutto Gelato di D’Auria Rosaria, La Spezia Yachting Service e Distributore Eni di Piazza Boito".