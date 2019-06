Motivazione e comunicazione nello sport, un corso al Coni

La Spezia - La Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria organizza un corso dal titolo "Motivazione e comunicazione nello sport" per il giorno 1° luglio 2019 (18-22) presso il Coni Point di Viale Italia 547. Acquisire strumenti per sviluppare una maggior efficacia nella propria comunicazione, fondamentali nella gestione consapevole di persone e situazioni difficili. Grazie al modulo, i corsisti avranno acquisito strumenti per una migliore gestione della comunicazione applicabili immediatamente nella relazione con collaboratori, atleti e genitori dei piccoli atleti. Avranno acquisito inoltre ottimi strumenti da applicare alla propria comunicazione intrapersonale per gestire il proprio approccio emotivo e mentale nella gestione di persone e situazioni. Destinatari sono tutte le figure dirigenziali e tecniche riguardanti l’Organizzazione delle Associazioni e e Società Sportive Dilettantistiche della Regione Liguria regolarmente iscritte al Registro Nazionale CONI, i laureati o laureandi in Scienze Motorie che ne facciano richiesta e/o qualora i moduli siano inseriti nell’ADE, in accordo con il Coordinatore della Facoltà di Scienze Motorie.