La Spezia - "Non so cosa mancasse alla Juve, l'importante sono i tre punti. Ogni vittoria ti dà morale, ti fa lavorare meglio e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono tanti punti e una partita da recuperare. Avevamo tanti giocatori fuori, non è mai facile. Ma noi lavoriamo per vincere e dobbiamo guardare avanti, lottando sino alla fine". Così Alvaro Morata ai microfoni di Sky al termine di Juventus-Spezia, sbloccata proprio dalla sua stoccata su assist di Bernardeschi.