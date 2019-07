Morachioli vuole diventare grande: "Vorrei segnare con la Pistoiese"

La Spezia - "Vorrei segnare dei gol". Gregorio Morachioli va al punto nonostante quell'età così verde - 19 anni - e quel numero di presenze tra i professionisti così bianco: zero. Parte dalla Pistoiese la storia da "grande" dell'esterno spezzino, in prestito in serie C agli ordini di mister Pancaro. "L'anno scorso mi sono allenato tutto l'anno con la prima squadra ma senza esordire - si presenza in Toscana - quest'anno spero di continuare a imparare dai miei compagni più grandi. Sono un'ala portata all'uno contro uno, lavoreremo su questo. Cosa spero? Di segnare qualche gol e aiutare la squadra".