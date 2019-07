La Spezia - Un altro prodotto del vivaio aquilotto prova a farcela nel calcio professionistico. E' in partenza per la serie C il classe 2000 Gregorio Morachioli, l'anno scorso aggregato alla prima squadra senza mai esordire con Pasquale Marino in panchina. Il 19enne è destinato alla Pistoiese dove sarà allenatore da Giuseppe Pancaro. Per Morachioli, in passato in prestito alla Juventus, l'occasione per fare esperienza.