Mora torna alla Spal, ora è ufficiale

La Spezia - Luca Mora torna alla Spal e ora la notizia veste i panni dell'ufficialità. Il centrocampista - come si apprende dal sito della Lega di Serie B - arriva a Ferrara a titolo definitivo per un ritorno in una piazza dove ha fatto grandi cose ed è stato capitano. Per lui contratto fino al 30 giugno 2022. Chiude la sua significativa esperienza in aquilotto dopo tre anni esatti con un complessivo di 86 presenze e 6 gol. In bocca al lupo al filosofo!