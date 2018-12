Mora ora è un leader: “Avevo bisogno di sentire questo affetto”

La Spezia - “Sono contento di come sto giocando, probabilmente avevo bisogno di sentire l’affetto dell’ambiente che l’anno scorso mi è mancato perché non avevo fatto prestazioni positive. Ho sofferto il passaggio, ma mi sono molto allenato. Sono molto razionale, chiaro che nell’inconscio si possono soffrire certe situazioni. Quest’anno siamo migliorati, siamo squadra e i risultati lo dimostrano”. Luca Mora è il leader che tutti aspettavano di vedere già dall’anno scorso. Il biglietto da visita arriva con un po’ di ritardo, ma gli ingredienti per diventare un idolo dei tifosi ci sono tutti.

Oggi con quel tiro di prima poteva essere il tripudio. “E’ un periodo lungo in cui non segno, sono felice altrimenti. Il tiro? Bello, ma il portiere è stato bravo. Se credevamo a questa posizione? Sì ci credevamo. Non era scontato, abbiamo cambiato tante pedine a partire da allenatore e direttore sportivo. Anche quando abbiamo perso raramente abbiamo fatto davvero male. Sicuramente siamo una squadra giovane e piena di entusiasmo che anche per questo fa meglio in casa che in trasferta”.