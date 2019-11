Mora, lesione di primo grado al bicipite femorale

La Spezia - Lo Spezia nel quartier generale di Follo, il Pisa al centro sportivo di San Piero a Grado, alle porte della città. La supersfida di sabato all'Arena Garibaldi si prepara nella quiete quotidiana dei rispettivi luoghi di allenamento. Lo Spezia ha goduto di un giorno in più di riposo, avendo giocato venerdì sera. Ieri Terzi e compagni si sono ritrovati nel pomeriggio sul terreno del "Comunale" per iniziare i lavori sotto una pioggia continua, che non ha dato tregua nel corso della seduta odierna. Aattivazione tecnica, esercitazioni sul campo principale, seguite da giochi di posizione, partitelle a tema e da una partitella su campo ridotto, nel menù della ripresa che non è stata condotta da mister Italiano, impegnato a Coverciano. In gruppo si è rivisto Gennaro Acampora, nuovamente a disposizione dopo l'infortunio, così come Simone Barone, mentre Luca Vignali, dopo la frattura alle ossa nasali rimediata contro il Chievo, ha svolto lavoro atletico con una maschera protettiva. Differenziato per Marchizza, scarico per Ramos, fisioterapia per Galabinov, mentre gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto Luca Mora dopo l'infortunio rimediato venerdì, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale, con il calciatore che ha già iniziato il personale programma di recupero. Stamane nuova seduta, questa volta al Ferdeghini vista la pioggia incessante che è caduta anche durante la notte. Il Pisa invece sarà impegnato in una doppia seduta nella giornata odierna per poi scendere in campo mercoledì e giovedì pomeriggio sempre a San Piero. Venerdì pomeriggio, invece, consueta rifinitura pregara sul prato dell’Arena