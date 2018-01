Mora è a Follo, sabato potrebbe esordire

Bolzoni lavora a parte. Unico assente è Giorgi, influenzato, che potrebbe lasciare lo Spezia per liberare un posto in lista A.

La Spezia - Ecco Luca Mora. Il centrocampista ex Spal sta svolgendo in questi minuti il primo allenamento con la sua nuova squadra, lo Spezia di Fabio Gallo. In ventiquattr'ore lascia la nebbiolina di Ferrara e trova il sole della Val di Vara. Nel parcheggio la sua Fiat Punto a metano che contribuisce a farne un antidivo, mentre sul campo centrale soffia una brezza fresca e la temperatura sfiora i 15 gradi, clima primaverile come è solare il clima dentro e fuori dal terreno di gioco.

Sorrisi con il tecnico nella foto di rito, sorrisi tra i dirigenti che osservano l'allenamento. C'è l'amministratore delegato Luigi Micheli, c'è il direttore sportivo Gianluca Andrissi che ha cercato Mora per almeno quattro settimane prima di chiudere i conti, c'è il consigliere d'amministrazione Arnaldo Faita. Il mercato è virtualmente finito, ora si pensa solo a trovare venti punti che significano salvezza. Poi, magari, si potrà pensare ad altro.



Si allena anche l'altro nuovo arrivo di gennaio, l'ex capitano della Reggina Alberto De Francesco. Unico assente è Luigi Giorgi, ma non c'è alcun giallo: il centrocampista ha l'influenza ed è stato lasciato a casa. L'ex Ascoli rimane comunque il più indicato a lasciare la maglia bianca in questa sessione di mercato. Serve d'altra parte un posto in lista A per inserire Mora in rosa.

Lavora a parte Bolzoni anche oggi pomeriggio dopo il problemino muscolare riscontrato negli scorsi giorni. Tutto ok dagli esami medici, ora bisogna non forzare. Domani si tenterà di inserirlo già in gruppo, ma rimane in dubbio per la trasferta di Carpi. Con Giorgi fuori per indisponibilità sarà di Mora il posto da diciottesimo over nel secondo turno di questo girone di ritorno. Con buona probabilità la barbuta mezzala potrebbe già esordire al "Cabassi".