Mora e Terzi tornano al loro posto, Gala là davanti

Okereke e Da Cruz sulle ali, Augello a sinistra. Arriva l'Ascoli con il doppio trequartista, sono Ciciretti e Ninkovic.

La Spezia - Pasquale Marino schiera tutta la potenza di fuoco del suo Spezia questo pomeriggio. L'occasione è ghiotta per rientrare in zona play-off lasciandosi alle spalle sia il Perugia che il Cittadella, l'avversario gasato dagli ultimi risultati positivi e voglioso di trovarsi un posto nel ristretto gruppo delle concorrenti all'ottavo posto. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi questo pomeriggio al "Picco" con Spezia-Ascoli, prima sfida della domenica in questo turno di campionato spalmato su quattro giorni.



Qui Spezia. Mora ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendere posto in mezzo al campo, con lui ci saranno Ricci nel ruolo di mediano e Bartolomei come mezzala destra. Altro rientro importante è quello di Terzi che è rimasto a riposo a Foggia ma che si allena con il gruppo ormai da qualche giorno. Per un quasi 35enne, capacità di recupero fisico davvero encomiabile per il capitano. Avrà Capradossi al suo fianco con Vignali sulla destra e Augello sulla sinistra. In porta ovviamente c'è Lamanna. In attacco i corridori Okereke e Da Cruz esterni con Galabinov centravanti.



Qui Ascoli. Vivarini ha trovato la qualità di Ninkovic e Ciciretti nell'ultimo turno, aggiungendo un po' di tecnica a una squadra che un girone fa aveva vinto soprattutto con l'agonismo e la corsa. Bianconeri con il doppio trequartista a servizio dell'unica punta Ardemagni. In mediana si fa tanta legna con Addae, Troiano e Frattesi. Nahuel Valentini fa coppia con Brosco al centro della difesa, Laverone e D'Elia sono i terzini mentre in porta il solito Lanni.