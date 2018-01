Mora e Salzano piste percorribili, ma oggi non c´è posto in lista A

La Spezia - Spezia e Spal si riaggiornano nel fine settimana per parlare di Luca Mora. Un affare che a quest'ora poteva essere andato in porto se non fosse per l'inserimento di Brescia, Novara, Foggia e Cremonese. Gianluca Andrissi ha d'altra parte il tempo dalla sua, visto che è chiamato a sfoltire prima di poter inserire un elemento over in organico. Fermo restando la grana dei tre portieri, un'anomalia che sembra sempre più da sanare, i più vicini ai saluti sono Calabresi e Acampora, che hanno mercato in serie B, e Okereke verso il prestito in serie C. Sono però tutti under e non libereranno una delle 18 preziose caselle della lista A.

L'altro elemento che sembra poter vestire la maglia bianca ad oggi è Aniello Salzano del Bari, chiuso in Puglia da una folta concorrenza e non al centro delle idee di Fabio Grosso. Si tratta sulla base di un prestito con riscatto. Ma rimane un occhio su Nicolas Viola del Benevento, il giocatore che per caratteristiche oggi potrebbe portare un vero salto di qualità anche nei calci piazzati. Non è detto che ci siano novità prima dell'esordio contro il Palermo.