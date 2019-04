Mora e Ricci squalificati, Maggiore e Crimi scaldano i muscoli

La Spezia - L'occasione di ritornare protagonista, come era stato a inizio stagione. Marco Crimi potrebbe averla sabato prossimo contro il Perugia vista la squalifica contemporanea di Mora e Ricci, fermati dal giudice sportivo dopo la partita di Cosenza. Il siciliano, titolare da agosto a novembre, ha perso minutaggio a causa di un infortunio in pieno inverno che ha permesso a Mora di ritagliarsi uno spazio che ha poi meritato di mantenere fino ad oggi. La panchina aquilotta è abbastanza lunga da garantire quindi a Marino i cambi necessari a non perdere efficacia nel settore chiave del campo. Per il ruolo di regista si candida invece Maggiore, che come Crimi ha conosciuto uno stop per un problema fisico ma che nelle ultime otto partite ha sempre giocato.