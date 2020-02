Mora e Bartolomei pronti a riprendersi il centrocampo

La Spezia - Un Acampora in ottimo spolvero, l'esperienza di Bartolomei e di Mora. Da questi tre escono le due mezzali titolari sabato prossimo a Perugia. Il barbuto centrocampista ha scontato la giornata di squalifica e torna a disposizione da questa settimana. Bartolomei ha passato due giornate in panchina dopo aver sopperito all'assenza di Matteo Ricci, indossando anche la fascia da capitano. Infine c'è Acampora, un ex della partita ed elemento per adesso schierato a partita in corso. C'è scelta anche in mezzo per Italiano.