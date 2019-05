La Spezia - Un'occasione per stare accanto ai giocatori dello Spezia in vista dell'importante trasferta di sabato prossimo a Lecce. Domani, mercoledì 8 maggio, presso il centro commerciale Le Terrazze, ci saranno quattro degli aquilotti più amati in un incontro aperto a tutti i tifosi. Luca Mora, Paolo Bartolomei, David Okereke e Emmanuel Gyasi (in rigoroso ordine per lunghezza dei capelli) firmeranno autografi e chiacchiereranno con i supporter a partire dalle 18.45 presso l'Ipercoop.