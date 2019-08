Moncini vuole rimanere in serie A, pista attaccante complicata

La Spezia - Un attaccante arriverà alla corte di Vincenzo Italiano entro il prossimo 2 settembre. Nonostante la prudenza di Guido Angelozzi sull'argomento, diversi segnali portano all'area di rigore avversaria per vedere l'ultima mossa in entrata in casa Spezia. C'è un Galabinov, reduce da uno scampolo di partita a Reggio Emilia, che dovrà lavorare ancora qualche settimana per raggiungere una forma adeguata. C'è un Gudjohnsen che tra acciacchi e convocazioni con la nazionale giovanile islandese è destinato a stare lontano dal golfo già a partire dal prossimo mese. E c'è Vincenzo Pinto, finito in tribuna in entrambi i primissimi impegni ufficiali stagionali.

L'offerta di bomber non manca, ma in questo momento nessuna pista sembra facile.



Gabriele Moncini della Spal ha dalla sua un ingaggio abbordabile ma poca intenzione di cimentarsi nuovamente con la serie B. L'anno scorso partì non a caso solo a gennaio per Cittadella, quest'anno pare avere anche la sponda della direzione tecnica ferrarese che sta provando a trovare una soluzione per Paloschi per liberare un posto e fare un'altra operazione in entrata, confermando l'ex Cesena come quarta punta. Ci vuole un asso nella manica per portarlo in riva al golfo, sperando che con l'avvicinarsi del termine alle trattative le dinamiche cambino e le posizioni si ammorbidiscano.

Gli altri nomi in ballo sono in questo momento difficilmente avvicinabili alla maglia bianca per un discorso di costi. Sia Fabio Ceravolo del Parma che Diego Falcinelli del Bologna hanno stipendi che al lordo sfiorano o superano il milione, anche se è pur vero che Angelozzi ha ottimi rapporti con entrambi i club di appartenenza. C'è invece Stefano Pettinari pronto a lasciare il Lecce per tornare in cadetteria. Il ventisettenne ha giocato la sua migliore stagione, dal punto di vista realizzativo, proprio da centravanti nel 4-3-3 di Zdenek Zeman al Pescara prima che qualche problema fisico ne interrompesse l'esplosione. Pista possibile, così come non è escluso che Angelozzi torni a guardare all'estero per concludere la spesa.