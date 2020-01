Moncini verso Benevento, Ranieri piace al Pordenone

La Spezia - Vice-campione d'inverno a sorpresa, il neopromosso Pordenone con la salvezza virtualmente in tasca, può fare mercato con tranquillità e guarda in casa Fiorentina per rinforzare il pacchetto difensivo. Piace l'ex difensore del Foggia Luca Ranieri, spezzino e di proprietà dei gigliati che in questa prima parte di stagione ha collezionato tre presenze con la maglia viola. Siamo soltanto all'inizio della finestra di mercato invernale ma sembra più di una voce quella che vedrebbe l'esperto attaccante del Perugia Melchiorri nelle mire dell'Entella di Antonino Gozzi: resta da capire se Cosmi, appena chiamato dal club umbro a sostituire Oddo, lascerà partire l'ex punta del Cagliari. Pensa in grande Pippo Inzaghi: il Benevento ha chiesto alla Spal l'attaccante Moncini.