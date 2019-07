Moncini e Dickmann, i due spallini che piacciono allo Spezia

La Spezia - Vogliono giocarsi le proprie carte in serie A, quindi hanno tutta l'aria di dover essere al massimo due uscite dell'ultimo minuto. In quell'ultimo minuto ci sarà anche lo Spezia tra i club interessati agli spallini Gabriele Moncini e Lorenzo Dickmann. Il primo non ha bisogno di presentazioni perché è in pratica l'attaccante che ha eliminato la squadra di Marino dagli scorsi playoff. Centravanti di corsa e grinta, uno che solo negli ultimi tempi ha imparato a giocare per la squadra ma che dà il meglio di sé in area di rigore e in fase realizzativa. L'altro è un terzino destro, poco utilizzato da Semplici la scorsa stagione in serie A (6 presenze) ma veterano della cadetteria con il Novara pur a soli 22 anni. Lo spazio per il primo in rosa ci sarebbe già, l'arrivo del secondo è subordinato alla partenza di De Col che il Pordenone tratta apertamente. Per quella posizione in ballo anche Costa Ferreira del Lecce e Pucino della Salernitana.