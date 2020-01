La Spezia - Primo in classifica e primo a piazzare il colpo di mercato in inverno. Il Benevento annuncia l'acquisto di Gabriele Moncini, il cui contratto è stato depositato nelle scorse ore. Accordo di tre anni per il toscano, che si trasferisce a titolo definitivo. Un'arma in più per Pippo Inzaghi che veleggia ormai verso la serie A dopo un girone d'andata senza macchia.