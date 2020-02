Moncini: "Complimenti allo Spezia, con l'uomo in più spinta decisiva"

La Spezia - “Lo Spezia è la squadra che ci ha messo in maggiore difficoltà. Italiano merita i complimenti nostri perché giocano davvero bene, lo avevamo visto anche in settimana con i video. E' stata un'ulteriore prova di maturità per noi che siamo riuscita a ribaltarla”. Allo Spezia toccano i complimenti di Gabriele Moncini, che invece si porta a casa i tre punti con il Benevento. “Non siamo partiti benissimo per merito dello Spezia. L'espulsione ci ha dato una spinta decisiva, anche se qualche occasione l'avevamo già avuta. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di averne più degli altri che erano uno in meno. Non era scontato vincerla”.