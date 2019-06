Modesto chiama Awua a Cesena

La Spezia - E' uno dei primi nomi che avrebbe fatto alla dirigenza del Cesena, che lo ha scelto per tentare di tornare in serie B il prima possibile. Francesco Modesto, gasperiniano di formazione, è il tecnico che con il Rende ha lanciato Theophilus Awua nella scorsa stagione. Vorrebbe avere il nigeriano al sua fianco anche per la prossima stagione dopo le 6 reti da mediano tuttofare segnate in Calabria. Un'affare che potrebbe avere un senso, ma solo che sul classe 1998 si sarà espresso il nuovo allenatore dello Spezia in ritiro.