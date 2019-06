Missione genovese per gli atleti della Canottieri Velocior

La Spezia - Fine settimana di regate nelle acque genovesi per gli atleti e le atlete spezzine della Canottieri Velocior 1883. Sabato 15 e domenica 16 giugno la Canottieri Velocior 1883 ha portato i propri equipaggi al Meeting Giovanile Interregionale Master e al Meeting per Equipaggi Regionali, ottenendo tre ori, tre argenti, due bronzi e alcuni importanti piazzamenti.



Ecco tutte le medaglie e i piazzamenti di sabato 15 giugno: Oro nel Doppio Junior Femminile con Greco Anna e Pecunia Giada. Argento nel Quattro di Coppia Junior Maschile con Bertonati Edoardo, Boschi Nicolò, Menchelli Pietro e Raimondi Thomas. Bronzo nel Doppio Cadetti Maschile con Esposito Filippo e Grossi Gabriele; nel Doppio Ragazzi Maschile con Capasso Federico e Morvillo Gianmaria. Quarto posto nel Singolo 7,20 Allievi C Maschile con Mammi Christopher; nel Quattro di Coppia Allievi B2 Maschile con Capri Davide, Grasso Giovanni Battista, Rapallini Matteo e Vannini Gianluca; nel Doppio Ragazzi Maschile con Landi Francesco e Lia Lorenzo. Quinto posto nel Singolo Cadetti Femminile con Stella Giorgia. Sesto posto nel Singolo 7,20 Allievi C Maschile con Menchelli Mario



Ecco tutte le medaglie e tutti piazzamenti di domenica 16 giugno: Oro nel Quattro Senza Juonior Femminile con equipaggio misto composto da Benza Serena (Santo Stefano), Germano Veronica e Graci Alessia (Sampierdarena SC), Benvenuto Aurora (Velocior 1883); nel Doppio Ragazzi Femminile con Greco Anna e Pecunia Giada. Argento nel Quattro di Coppia Ragazzi Maschile con Corsini Alessio, Greco Francesco, Mascolo Daniele e Peghini Marco. Quarto posto nel Quattro di Coppia Cadetti Maschile con Esposito Filippo, Grossi Gabriele, Lucchinelli Andrea e Pasini Giacomo; nel Doppio Allievi B2 Maschile con Capri Davide e Rapallini Matteo; nel Quattro di Coppia Ragazzi Maschile con Rio Giovanni, Landi Francesco, Lia Lorenzo e Schioppo Tommaso. Quinto posto nel Singolo Cadetti 7,20 Femminile con Stella Giorgia; nel Doppio Allievi C con Mammi Christopher e Menchelli Mario; nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile con Vannini Gianluca; nel Doppio Junior Maschile con Capasso Federico e Morvillo Gianmaria; nel Singolo Ragazzi Maschile con Mancini Lorenzo. Sesto posto nel Singolo Cadetti Maschile con Mori Biagio; nel Singolo Ragazzi Maschile con Cerri Davide; nel Singolo Ragazzi Maschile con Scarfì Michelangelo.



Domenica 16 giugno si sono tenute a Genova anche le regate legate al Meeting per equipaggi Regionali. Gli equipaggi composti dalle migliori atlete e dai miglior atleti regionali hanno gareggiato nelle varie categorie. Alcuni atleti spezzini della storica società remiera si sono fatti notare, ottenendo con i propri equipaggi ottimi risultati. Ecco i nomi dei singoli vogatori spezzini e il proprio piazzamento finale: Argento nel Quattro di Coppia Cadetti Femminile con Stella Giorgia; Bronzo nel Quattro di Coppia Cadetti Maschile con Lucchinelli Andrea; Quarto posto nel Quattro di Coppia con Esposito Filippo.