Mirko Bruccini si lega per ancora due stagioni al Cosenza

La Spezia - Arriva il rinnovo di contratto per lo spezzino Mirko Bruccini con il Cosenza. Il centrocampista si lega per due anni ai calabresi che ha contribuito a riportare in serie B. Raggiunto anche l’accordo per il rinnovo contrattuale di Riccardo Idda. La Virtus Entella comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Alessandria per il trasferimento a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del giocatore Gabriel Cleur. Il Chievo ha ceduto il calciatore Martin Valjent, le cui prestazioni sportive sono state riscattate da parte del Real Club Deportivo Mallorca, in seguito alla promozione in Liga conquistata nello scorso campionato.