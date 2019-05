Mirko Bruccini ancora in B, il Cosenza è pronto a confermarlo

La Spezia - L'ha trovata solo a 32 anni compiuti questa benedetta serie B, ma a quanto pare non la lascerà così presto. Mirko Bruccini è uno dei giocatori per cui si apre la porta del rinnovo di contratto a Cosenza, soprattutto dopo la notizie della firma di Piero Braglia. Il burbero tecnico maremmano continua la sua avventura in Calabria, dove è letteralmente venerato, e così dovrebbe continuare anche il percorso del centrocampista spezzino. Da quell'unica presenza in cadetteria nel 2007 con la maglia dello Spezia (pochi minuti in un Modena-Spezia già sul 4-0...) è partita la vera carriera di Bruccini culminata con la promozione a Cosenza. L'augurio è di vederlo tornare al Picco da avversario.