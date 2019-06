La Spezia - E' il giorno del ritorno di Mimo Di Carlo a Vicenza. L'ex tecnico aquilotto è l'uomo scelto da Rosso per tornare tra i grandi in pochi anni, non un nome come un altro nella città del Palladio. Già vincitore della Coppa Italia con i biancorossi di Guidolin, stasera sarà presentato in pompa magna allo stadio "Romeo Menti". Curva aperta e di fronte montato un palco con maxischermo per celebrare l'evento.