Milan senza punte, Pioli potrebbe giocarsi la carta Hauge

La Spezia - Un Milan reduce dalla battaglia di Vila do Conde un po' stanchi ma anche felici per il passaggio del turno. Ci sono voluti i calci di rigore per aver ragione del Rio Ave ma alla fine quando tutto va nel migliore dei modi recuperare energie è un po' più agevole. In ottica Spezia, lo spera Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, che ha il problema dell'attacco: senza Ibra e Rebic, le opzioni sono tutte aperte: potrebbe giocare titolare Leão, potrebbe toccare a Hauge (subito aggregato) o magari a uno fra Colombo e Daniel Maldini. Ambiscono a un posto da titolari anche Saelemaekers e Brahim Diaz, che si sono ben comportati in Portogallo. La difesa non è in discussione con Donnarumma in porta e linea a quattro formata da Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo (ancora assenti Romagnoli e Conti). In mediana Kessié non è al meglio e quindi potrebbero giocare Bennacer e Tonali.