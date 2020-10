Milan-Spezia da rossoneri: "Bravi gli aquilotti, auguriamo la salvezza"

La Spezia - Erano 18 i biglietti messi a disposizione dal Milan per i propri club sparsi per l'Italia in occasione della partita contro lo Spezia. E quattro sono andati proprio al “Paolo Maldini” della Spezia. Realtà da trecento iscritti, alla terza stagione calcistica di vita. Inaugura quello che è una personale stracittadina per tanti spezzini che hanno una delle “grandi” tra le proprie passioni calcistiche. Succederà anche con Juventus, Inter, Napoli e altre. Anche questa una delle novità che la serie A porta con sé.

Il più grande della Liguria, il Milan club spezzino è una delle realtà rossonere più importanti di questa area. I tesserati vengono da ogni regione d'Italia, da Nord a Sud, trasferitisi alla Spezia per motivi di lavoro o di affetti e avvicinati dalla passione per una delle squadre più titolate al mondo. C'è chiaramente anche chi coltiva una doppia fede. “Il divario tecnico ha fatto la differenza alla lunga, ma abbiamo visto un bello Spezia – dicono della partita -. Non farà fatica a giocarsela con le altre in lotta per la salvezza. L'infortunio di Galabinov l'ha penalizzato, ma non è stata una partita scontata. Ci auguriamo lo Spezia si consolidi in serie A e di poter fare qualche iniziativa assieme in futuro”.