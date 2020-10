Milan-Spezia a Marco Serra di Torino, Valeri si accomoda al Var

La Spezia - Marco Serra di Torino dirigerà Milan-Spezia di domenica. Otto i precedenti con gli aquilotti e una sola sconfitta, a Cittadella per 1-0 nel 2017. Il più fresco incrocio è quello di Crotone nel gennaio scorso, finito con una vittoria in trasferta per 1-2 per gli uomini di Vincenzo Italiano. Al suo fianco a San Siro ci saranno gli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia ed Edoardo Raspollini di Livorno. Quarto uomo Luca Pairetto di Nichelino. Al VAR Paolo Valeri di Roma e Alessio Tolfo di Pordenone nel ruolo di Avar.