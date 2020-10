Milan-Spezia 3-0, Ricci: "Con un po' più di coraggio potevamo fare qualcosa in più"

La Spezia - "L'avevamo pareparata bene anche se in poco tempo. Usciamo dal campo con una sconfitta contro una squadra forte che sta facendo tanti punti. Peccato, perché ci credevamo a fare qualcosa di più". Matteo Ricci, la luce di questo Spezia, non può essere contento per il risultato finale ma guarda avanti: "Alla fine sono arrivati tre gol però sappiamo che in questo momento dobbiamo conoscerci, ci sono tanti nuovi ragazzi. L'importante è che abbiamo voglia di migliorarci e di lavorare. Con un po' più di coraggio potevamo fare qualcosa in più, ma sapevamo anche le difficoltà che potevamo passare all'inizio. Ci crediamo e abbiamo tanto entusiasmo. Ora la sosta poi Fiorentina, Parma e Juve: "Abbiamo il tempo per lavorare, dobbiamo imporre il nostro gioco poi possiamo anche perdere ma dobbiamo fare il tipo di calcio che ci chiede il mister".