Mihajlovic spedisce i suoi in ritiro, mercoledì Spezia-Bologna al Picco

La Spezia - Travolto 5 a 1 in casa dalla Roma, il Bologna va in ritiro: ad annunciarlo mister Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa post gara. "Il primo tempo è stato disastroso, da scapoli e ammogliati - ha dichiarato il tecnico serbo ai microfoni di Sky Sport -. Noi eravamo gli scapoli e gli ammogliati e loro i professionisti. Questa cosa non va bene. Non si può perdere così. Io non amo fare brutte figure". L'allenatore ha quindi annunciato che la squadra andrà in ritiro fino a Natale. E già da mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale, i felsinei saranno chiamati al riscatto. Contro chi? Contro lo Spezia reduce dalla sconfitta di Crotone. Sarà la partita che vedrà le aquile tornare a giocare davvero in casa, all'Alberto Picco. Da un lato la neopromossa di mister Italiano desiderosa di rimettersi in marcia (a quota 10 punti), dall'altra un Bologna (12 punti) formato ritiro che vuole voltare pagina dopo l'imbarcata contro i giallorossi.