Mihajlovic implacabile in casa in coppa: 15 vittorie su 15

La Spezia - Sinisa Mihajlovic un "sigillo di garanzia" quando le squadre da lui allenate giocano in casa, in coppa Italia: 15 partite, 15 vittorie. Continuerà anche domani la striscia vincente? Lo Spezia ovviamente spera di no magari cercando di fare un gol e complicare i piani dei padroni di casa. A corroborare i desiderata di Italiano ci sono le statistiche: il Bologna subisce gol da 41 partite ufficiali di campionato, per un totale di 73 reti al passivo. L'ultima porta inviolata per gli emiliani risale ad oltre un anno fa, 25 settembre 2019, 0-0 a Marassi contro il Genoa (serie A).