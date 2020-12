Mihajlovic: "Spero di ripetere la prestazione di Coppa Italia"

La Spezia - Come lo Spezia anche il Bologna arriva alla sfida di domani sera con una pesante sconfitta da riscattare dopo l'ultima giornata, con i rossoblu eliminati solo venti giorni fa dagli aquilotti in Coppa Italia. “Quella di domani potrà essere l'occasione giusta per vendicarsi – ha esordito Mihajlovic nella conferenza stampa odierna – in quella partita abbiamo avuto molte occasioni ma abbiamo perso, domani faremo la nostra gara cercando di ottenere i tre punti. Loro sono una squadra aggressiva e organizzata come lo siamo noi. Spero di ripetere la prestazione di Coppa Italia, se la rigiochiamo dieci volte la vinciamo nove”.

Il tecnico dei felsinei, che non ha risparmiato qualche frecciatina alla stampa bolognese per le domande ricevute, ha proseguito: “Quando ti mancano dieci giocatori fai fativa, tutti devono fare qualcosa in più perché siamo in difficoltà ma noi non vogliamo scuse ma lavoriamo per trovare la strada giusta. Non abbiamo l'imbarazzo della scelta ma cercheremo di mettere in campo la squadra migliore, qualcosa cambieremo senz'altro”.

Quindi sul ritiro scattato dopo il 5-1 interno con la Roma: “Non è una punizione ma una cosa che serviva, volevamo stare un po' insieme per parlare e vedere le cose. Un giorno prima o dopo non cambia nulla, un piccolo sacrificio si può fare, ormai col Covid siamo in ritiro da sei mesi”.