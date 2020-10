Microfrattura per Deiola, lesione muscolare per Zoet

La Spezia - “Lesione adduttoria alla coscia destra”, questo l'esito degli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il portiere dello Spezia Zoet dopo l'infortunio che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla Dacia Arena nella sfida di mercoledì contro l'Udinese. Il giocatore nei prossimi giorni svolgerà ulteriori indagini strumentali per monitorare l'infortunio e i tempi di recupero.

Il recupero della prima giornata ha avuto conseguenze anche per Alessandro Deiola il quale ha riportato una microfrattura al primo raggio del piede destro. Il centrocampista ha già iniziato a svolgere le terapie del caso e l'iter personalizzato per il recupero.

Continuano infine a lavorare a parte Mastinu e Mattiello.