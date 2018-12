Michele Serena proverà a dare una scossa al Vicenza

La Spezia - "Il presidente mi ha chiesto di tirare fuori la grinta da questo gruppo, mi sento un privilegiato ad essere qui alla guida del Lanerossi. Siamo a Vicenza, in una società importantissima a livello europeo, l’ho detto oggi alla squadra, siamo dei privilegiati e con il nostro lavoro dobbiamo riuscire a centrare gli obiettivi della proprietà”. Michele Serena c'era riuscito in effetti quando prese in carico la panchina aquilotta nell'ormai lontano 2011. Ora ci riproverà con il Vicenza che ieri lo ha presentato come nuovo allenatore dopo la separazione da mister Colella. Per lui contratto fino a giugno 2019. " Non abbiamo voluto vincolarci per lungo tempo perché la mia volontà è quella di poter essere alla guida del Lanerossi anche il prossimo anno e me la voglio conquistare, spero di trasmettere questo mio pensiero anche ai giocatori. Mi hanno chiesto di fare il meglio possibile e di scalare qualche posizione in classifica. Questo è un punto di partenza, ma noi possiamo scrivere il presente e anche il futuro, è un’opportunità per tutt"i.