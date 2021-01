Michael Fabbri per Torino-Spezia

La Spezia - Michael Fabbri è il primo arbitro a condurre lo Spezia in due partite di serie A. Il fischietto della sezione AIA di Ravenna, è stato infatti designato per Torino-Spezia di sabato (ore 18). Decimo incrocio con gli aquilotti per il 37enne, con cui ci sono precedenti in tutte le serie: Lega Pro, serie B, serie A e anche Coppa Italia. Ultimo è proprio il 2-1 di San Siro contro i nerazzurri. Score totale di 4 vittorie, due sconfitte e 4 pareggi. Con lui all'Olimpico ci saranno gli assistenti Alessandro Giallatini di Roma 2 e Damiano Di Iorio di VCO. Quarto ufficiale Davide Ghersini di Roma. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Daniele Bindoni di Venezia. Quest'anno ha diretto lo Spezia nella gara del "Meazza" contro l'Inter e prima aveva fischiato gli aquilotti diverse volte quando ancora era arbitro della serie B, l'ultima delle quali nell'aprile 2015 in occasione di un Bologna-Spezia, finita 0-0.