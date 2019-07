La Spezia - Già in campo nell'amichevole contro il Cervia, l'ala aquilotta Michael D'Eramo si è accasato ufficialmente in prestito al Ravenna per il resto della stagione. Dopo la breve parentesi al Rimini, l'abruzzese è stato girato in serie C ai romagnoli che l'anno scorso avevano prelevato dallo Spezia l'islandese Sveinn Gudjohnsen.