Mezzaroma prova a ricompattare l'ambiente, un centinaio di tifosi al seguito

La Spezia - Un centinaio di tifosi salernitani faranno sentire la loro voce nonostante orario e giorno delle gara (venerdì alle 19 è come dire statevene a casa...), e il clima non proprio idilliaco creatosi in questi mesi fra la piazza e il comproprietario Claudio Lotito. Non è casuale l'intervento del socio Marco Mezzaroma che ha voluto stemperare le polemiche a colpi di comunicato fra la torcida dell'Arechi e Lotito: "Basta contrapposizioni e polemiche. I presidenti passano, la squadra resta, rimaniamo compatti. La Salernitana è per noi come una famiglia e, come tra padri e figli, può capitare che qualche componente faccia arrabbiare. Ma l’amore è talmente tanto che si trova sempre la soluzione”.