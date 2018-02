Mezza difesa squalificata per la Ternana, tornerà al "Picco"

Lo Spezia ha in diffida tre giocatori.

La Spezia - Una giornata in tribuna per D'Angelo (Avellino), Greco (Foggia), Sciaudone (Novara), Valjent (Ternana Unicusano), Gasparetto (Ternana Unicusano), Pesce (Cremonese) e Ricci (Salernitana). Sono questi gli squalificati dal giudice sportivo dopo il turno di serie B giocatori tra lunedì e martedì in formato ridotto a causa del rinvio di quattro partite per neve. Multe per il Foggia e per la Ternana: i loro tifosi hanno acceso alcuni fumogeni nel primo caso (3mila euro la sanzione) e rivolto insulti all'arbitro nel secondo (2mila euro). Spezia che in diffida ha tre giocatori: i difensori Giani e De Col ed il centrocampista Bolzoni.